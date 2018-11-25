كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لافروف: على روسيا وواشنطن بدء عمل طبيعي ومهني غير مسيس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إنه يتعين على روسيا والولايات المتحدة بدء عمل طبيعي ومهني

غير مسيس في مجالات حيوية لمصلحة البلدين، متهمًا واشنطن بأنها ليست متحمسة للقيام بذلك.

وأضاف لافروف، في برنامج "الكرملين ــ موسكو ــ بوتين" بالتلفزيون الروسي اليوم الأحد: "من الضروري البدء

بعمل طبيعي مهني غير مسيّس دون أي أيديولوجية في مجالات حيوية لمصالح روسيا والولايات المتحدة

والمجتمع العالمي بأسره"، موضحًا أن "من بين هذه المجالات الحيوية مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وانتشار

أسلحة الدمار الشامل ووقف التهديدات في مجال الأمن السيبراني وتبادل الخبرات".

وتابع وزير الخارجية الروسي: "لا يمكننا أن نضمن أن تلك القوى السياسية الداخلية في الولايات المتحدة - التي

تحاول بأي طريقة تقويض رئاسة دونالد ترامب - لن تلجأ إلى استفزازات جديدة"، مؤكدًا أنه "ستكون هناك

محاولات استفزاز جديدة وتدمير للعلاقات الروسية الأمريكية، وهذه المحاولات لا تنفي الحاجة إلى الحوار بين

البلدين".