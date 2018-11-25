كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمير الكويت مستاء من تعسف النواب في استخدام بعض الأدوات الدستورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأضاف الغانم أن أمير الكويت "يثق في عقلانية وحكمة أعضاء مجلس الأمة في التصدي لهذه الممارسات".
ويعد استجواب رئيس الوزراء في الكويت قضية حساسة تتحسب لها الحكومة. ويحق لأي نائب استجواب رئيس الوزراء أو أي من أعضاء الحكومة. وحذر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح في كلمته أمام البرلمان في 30 أكتوبر من "التمادي بمخالفة الدستور والقانون" وعبر عن عدم رضاه عن كثرة الاستجوابات واستجواب رئيس الوزراء في أمور تدخل في اختصاص الوزراء.
وقال "لماذا كل هذا السباق المحموم على تقدیم الاستجوابات؟ ولماذا الإصرار على تقدیم الاستجوابات لرئیس مجلس الوزراء في أمور تدخل في اختصاص وزراء آخرين؟! بالمخالفة للدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة ولقرارات المحكمة الدستوریة التفسیریة الواضحة".
وقال "إذا كانت الحقوق الدستوریة للنائب واجبة الاحترام فإن من الضروري إدراك أن تلك الحقوق لیست حقوقاً مطلقة فھي مقیدة بشروط".
لكن النائب شعيب المويزري أعلن في 12 نوفمبر تقديم استجواب لرئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك الصباح بشأن "فشل وزارات الدولة في إدارة الكوارث ومواجھة الأزمات" وذلك عقب هطول أمطار غزيرة على البلاد في 9 نوفمبر.
وبعدها بنحو أسبوع أعلن ثلاثة نواب عزمهم تقديم استجواب آخر لوزير النفط والكهرباء والماء بخيت الرشيدي على خلفية قضايا تتعلق باستجواب سابق لنفس الوزير.
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