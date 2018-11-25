كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الإعلام اليمني: ننتظر زيارة"جريفيث" لـ تعز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وتابع أن "هذه المأساة الإنسانية الناتجة عن الحصار المستمر منذ 4 أعوام قوبلت بالتجاهل من المجتمع الدولي الذي لم يبذل أي جهود لرفع الحصار وإنهاء معاناة أبناء المحافظة".
وأشار الإرياني إلى أن "مدينة تعز هي الأكثر تضرراً من الحرب التي فجرها الانقلاب الحوثي المدعوم من إيران وخاضعة لحصار خانق منذ 4 أعوام، ما فاقم حجم المعاناة والأوضاع الإنسانية الصعبة لأبنائها الذين يشكلون أكبر كتلة سكانية بين باقي المحافظات".
واختتم الإرياني تغريداته موجهاً سؤالاً إلى الأمم المتحدة، بقوله "أوجه السؤال إلى الأمم المتحدة لماذا هذا التحيز!!؟".
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