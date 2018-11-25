القوات الأردنية تقتل 4 متسللين وتعتقل 2 آخرين خلال محاولتهم اجتياز الحدود في المنطقة العسكرية الشرقية

أعلن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي أن المنطقة العسكرية الشرقية وعلى واجهة إحدى وحداتها، وبالتنسيق الوثيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية في القوات المسلحة الأردنية، تمكنت من إحباط محاولتي تهريب كمية كبيرة من المخدرات.

وأوضح أنه بعد تفتيش المنطقة تم في العملية الأولى ضبط (362000) حبة كبتاغون، و(50000) حبة ترامادول، وتم في العملية الثانية ضبط (28) كف حشيش و(72000) حبة كبتاغون وعدد من المهمات العسكرية وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.

كما تم احباط عملية تسلل بعد مشاهدة ستة أشخاص حاولوا اجتياز الساتر الأردني، وتم تطبيق قواعد الإشتباك مما أدى إلى مقتل أربعة أشخاص وإصابة الآخرين وتحويلهم إلى الجهات المختصة.