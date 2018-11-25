الراعي: لا يجوز الإستمرار بتعطيل تشكيل الحكومة مهما كانت الأسباب

أكد ​البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي​ أنه لا يجوز الإستمرار في تعطيل الحكومة ​تشكيل الحكومة​ مهما كانت الأسباب، مشيراً إلى أنه لا يحق لأحد الإستمرار في هذا الأمر لمطلب شخصي أو فئوي.

وفي تصريح له من مطار بيروت الدولي بعد عودته من روما، لفت إلى أن رئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​ سأل من هي والد الصبي، داعياً الجميع إلى أن يبرهنوا من لديه هم ​لبنان​، مشيراً إلى أن من لديه هم لبنان يقدم التضحيات، قائلاً: "لا أرى أحداً لديه هم لبنان فوق كل إعتبار".

من ناحية أخرى، دعا البطريرك الراعي ​المجتمع الدولي​ لفصل العملية السياسية في ​سوريا​ عن عودة النازحين إلى بلادهم، وإلى تقديم المساعدات لهم.

من جهة ثانية، أبدى البطريرك الراعي سعادته لزيارته والوفد اللبناني الاعتاب المقدسة ولقائه البابا فرنسيس مع وفد من المؤسسة المارونية للانتشار، ولفت الى ان لقاء المطارنة الموارنة مع البابا كان شيقاً جداً، وقد أجاب البابا على كل اسئلة المطارنة، مشيرا الى محبّة البابا الكبيرة للكنيسة المارونية وللبنان، كاشفاً عن لقاءات اجراها مع المسؤولين في الدوائر الفاتيكانية، تمّ التبادل خلالها بالخبرات والتجارب بين الكنائس في الفاتيكان ولبنان.