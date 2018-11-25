التحالف الدولي يقتل 14 مدنيا في قصف على دير الزور

قتل 14 مدنيا من عائلة واحدة في قصف لطيران ​التحالف الدولي​ بقيادة واشنطن، على قرية الشعفة بريف ​دير الزور​ الشرقي في ​سوريا​. ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" عن مصادرها أن "طيران "التحالف الدولي" ارتكب مجزرة جديدة أدت لمقتل 14 مدنيا من عائلة واحدة في قرية الشعفة بريف دير الزور الشرقي".

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