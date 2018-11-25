الخارجية الاماراتية تشيد بنجاح الإنتخابات التشريعية في البحرين

أشاد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية ​أنور قرقاش​ بـ"نجاح" ​الإنتخابات التشريعية​ التي حصلت امس السبت في ​البحرين​. وكتب قرقاش على مواقع التواصل الاجتماعي ان "البحرين الشقيقة ​حكومة​ وشعبا تعزز نهجها الدستوري والمؤسسي عبر نجاح العملية الانتخابية، نسبة المشاركة العالية والوعي الوطني بأهمية الإستقرار ورفض التدخل الخارجي يحصن البحرين ويعززها ونجاح البحرين نجاح لنا وللخليج العربي الذي نريده". وأعلن وزير العدل البحريني خالد بن علي آل خليفة، أن توقعات نسبة المشاركة في هذه الانتخابات بلغت 67%، مقابل 53% في الانتخابات التي جرت عام 2014، استنادا الى أرقام رسمية.

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