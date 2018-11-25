الخارجية الروسية: قصف المسلحين لحلب يهدف لافشال جهود التهدئة بسوريا

ادانت المتحدثة باسم ​الخارجية الروسية​ ​ماريا زاخاروفا​ في تصريح قصف المسلحين لحلب السورية، مشيرة الى إن على "​المجتمع الدولي​ إدانة هذا الهجوم الذي يهدف إلى إفشال جهود التهدئة".

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