بينهم أطفال.. إصابة 23 في انقلاب سيارة ببني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف – حمدي سليمان:

أصيب 23 مواطنًا من بينهم أطفال، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص، اليوم الأحد، بالطريق الصحراوي الشرقي، ببني سويف.

كان اللواء جرير مصطفى، مدير أمن بني سويف، تلقى إخطارًا من شرطة النجدة بانقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الشرقي بحري نفق أبوصالح في نطاق المحافظة.

على الفور هرعت 10 سيارات إسعاف تابعة لمرفق إسعاف بني سويف إلى محل الواقعة، وجارٍ نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج اللازم.