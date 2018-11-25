الجيش الأردني يقتل 4 متسللين ويعتقل 2 شرقي البلاد

محمد اسماعيل - القاهرة - عمان (د ب أ)

أعلن الجيش الأردني مساء اليوم الأحد، مقتل أربعة متسللين وضبط اثنين، لدى محاولتهم التسلل إلى أراضي البلاد عبر حدودها الشرقية.

وقالت القيادة العامة للقوات المسلحة في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه: "تم إحباط عملية تسلل بعد مشاهدة ستة أشخاص حاولوا اجتياز الساتر الأردني,و تم تطبيق قواعد الإشتباك مما أدى إلى مقتل أربعة أشخاص وإصابة الآخرين وتحويلهم إلى الجهات المختصة".

وأضاف البيان أن المنطقة العسكرية الشرقية وبالتنسيق الوثيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية الأردنية تمكنت من إحباط محاولتي تهريب كمية كبيرة من المخدرات اليوم الأحد,و تم تطبيق قواعد الاشتباك وبعد تفتيش المنطقة تم في العملية الأولى ضبط كمية كبيرة من الحبوب المخدرة وعدد من المهمات العسكرية وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.

ولم يحدد البيان مكان العملية بالتحديد إن كان عبر الحدود مع العراق أو سوريا.

ومنذ بدء الأزمة السورية أعلن الأردن مرارا إحباط عمليات تسلل كانت تفضي إلى مقتل المتسللين أو ضبطهم أو فرارهم، وإحباط عمليات تهريب مخدرات.

ورغم عودة النظام السوري إلى السيطرة على أجزاء كبيرة من أراضيه بما فيها معبر نصيب/جابر الحدودي مع المملكة، إلا أن اجزاء طويلة من حدوده مع جارته الشمالية ما تزال تشهد عمليات تسلل وتهريب.

ويصل طول الحدود بين الأردن وسوريا إلى 375 كم.