تأييد حبس المتهمين في قضية "أطفال المريوطية" 3 سنوات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ صابرالمحلاوي ومصطفى أبو عقيل:

قضت محكمة جنح مستأنف الطالبية والعمرانية، اليوم الأحد، بتأييد الأحكام الصادرة ضد المتهمين الثلاثة فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أطفال المريوطية"، حيث أيدت حبس المتهمتان الأولى والثانية لـ3 سنوات، وحبس المتهم الثالث لمدة سنة.

وكانت محكمة جنح الطالبية والعمرانية برئاسة المستشار محمد بحر قضت بحبس كلًا من المتهمة الأولى والثانية "أمانى دبدوب" و"سهى عبده 3 سنوات، وحبس المتهم الثالث "محمد إبراهيم" سنة.

واستندت جهات التحقيق فى إعداد مذكرة إحالة المتهمين إلى عدة أدلة ثبوت أبرزها اعترافاتهم التفصيلية فى التحقيقات بتخلصهم من جثث الأطفال وإلقائها بجوار فيلا مهجورة بشارع الثلاثينى الجديد بمنطقة المريوطية، خوفًا من المسئولية الجنائية بعدما عادوا إلى المنزل مساءً ووجدوهم متوفين داخل غرفة نومهم، نتيجة حريق اشتعل داخل غرفتهم.