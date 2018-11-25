محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:
قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالعباسية، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة الإعلامي يوسف الحسيني، في البلاغات المقدمة من المستشار أحمد الزند ضده، تتهمه بالسب والقذف وإهانة السلطة القضائية لجلسة 26 ديسمبر المقبل.
صدر القرار برئاسة المستشار مجدي مرسي خليل، وعضوية المستشارين محمد عادل على ومحمد خيري أحمد وأشرف محمد علي، وسكرتارية أيمن محمود.
وكان المستشار أحمد الزند وزير العدل السابق، تقدم بـ 3 بلاغات للنائب العام، المستشار نبيل صادق، ضد الإعلامي يوسف الحسيني، يتهمه فيها بإهانته ونشر أخبار كاذبة من شأنها تضليل الرأي العام، وذلك عن 3 حلقات منفصلة من برنامجه الذي يقدمه على إحدى القنوات الفضائية.
شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل محاكمة "يوسف الحسيني" بتهمة سب الزند لـ26 ديسمبر على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة مصراوى وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي مصراوى ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .