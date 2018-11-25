تأجيل محاكمة "يوسف الحسيني" بتهمة سب الزند لـ26 ديسمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالعباسية، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة الإعلامي يوسف الحسيني، في البلاغات المقدمة من المستشار أحمد الزند ضده، تتهمه بالسب والقذف وإهانة السلطة القضائية لجلسة 26 ديسمبر المقبل.

صدر القرار برئاسة المستشار مجدي مرسي خليل، وعضوية المستشارين محمد عادل على ومحمد خيري أحمد وأشرف محمد علي، وسكرتارية أيمن محمود.

وكان المستشار أحمد الزند وزير العدل السابق، تقدم بـ 3 بلاغات للنائب العام، المستشار نبيل صادق، ضد الإعلامي يوسف الحسيني، يتهمه فيها بإهانته ونشر أخبار كاذبة من شأنها تضليل الرأي العام، وذلك عن 3 حلقات منفصلة من برنامجه الذي يقدمه على إحدى القنوات الفضائية.