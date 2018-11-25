عدم قبول دعوى سحب الثقة من نقيب المهندسين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمود الشوربجي:
قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار محمود توفيق ، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم، بعدم قبول الدعوى المقامة من هشام جابر، والتي تطالب بسحب الثقة من نقيب المهندسين .
واختصمت الدعوى رقم 62052 لسنة 69 ق وزير الري بصفته، وطالبت بوقف تنفيذ قرار دعوة الجمعية العمومية لنقابة المهندسين، وسحب الثقة من النقيب المهندس طارق النبراوي.
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