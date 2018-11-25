ابو شنب يؤكد سعيه لحل مشكلة الاراضي والخطة الاسكانية، وحفظ الحقوق التاريخيه لاهالي ابوسعد

جدد الفريق ركن أحمد علي عثمان ابوشنب معتمد محلية أم درمان عزم المحلية في المضي قدماً من اجل ترقية وتقديم افضل الخدمات تحقيقاً لتطلعات المواطنين.

وامتدح لدى مخاطبته الحشد الجماهيري بساحة الارشاد الزراعي بابوسعد شرق امتدح الجهود المبذولة من النواب وابناء ابوسعد، مؤكداً – وفق سونا -سعي المحلية بالتنسيق مع الوزارات المختصة لحل جميع مشاكل المواطنين خاصة فيما يتعلق ب ،مفيداً بتوظيف ميزانية العام الجديد لترقية الخدمات عبر الرؤى والافكار لوضع الخطط المتكاملة لاولويات الخدمات مطالبة بضرورة تكامل وتضافر الجهد الرسمي والشعبي للوصول لافضل الخدمات خاصة في جانب اصحاح البيئة والانارة ورصف الطرق

معلنا عن النفرة الكبرى للنظافة وإصحاح بيئة والتي تأتي في اطار توجيهات والي ولاية الخرطوم المقرر لها السبت من كل اسبوع تشمل كل احياء وقرى المحلية بصورة راتبة مطالباً المواطنين بالتفاعل مع هذه الحملات للوصول لبيئة صحية ترضي الجميع

واستمع المعتمد لنواب المنطقة ولمجهوداتهم التي بذلوها من اجل ترقية وتطوير المنطقة ،كما استمع لشكاوى وقضايا المواطنين. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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