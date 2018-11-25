مجلس الوزراء يجيز تقرير الصناعة الدوائية

أجاز مجلس الوزراء في اجتماعه برئاسة الأستاذ معتز موسى تقريرا حول الصناعات الدوائية في السودان الواقع ورؤى المستقبل والذي قدمه أبو البشر عبدالرحمن وزير الدولة بوزارة الصناعة والتجارة.

وقال وزير الدولة بوزارة الصناعة والتجارة في تصريحات صحفية – حسب سونا – إن هناك 34 مصنعا تعمل في مجال الصناعات الدوائية معظمها بولاية الخرطوم وهي تعمل بطاقة تشغيلية تفوق 55% وتنتج 11 منتجا من المجموعات الصيدلانية المختلفة وتوظف حوالى 4800 من القوى العاملة مبينا أن هذه الصناعات تساهم بنسبة 40% من نسبة الدواء في السودان.

وأوضح أبوالبشر أن مجلس الوزراء أمن على ضرورة توفير النقد الأجنبي لمثل هذه الصناعات ووجه بإنشاء محفظة ببنك السودان لتمويل مدخلات الإنتاج للصناعات الدوائية كما أمن على اهمية التصنيع التعاقدي، موجها بتشكيل آلية مشتركة تضم وزارات الصحة والصناعة والمالية والجهات ذات الصلة لإحكام التنسيق بشأن الصناعات الدوائية.

كما وجه مجلس الوزراء وزارة الصناعة والتجارة بفتح آفاق الصناعات الدوائية للصادر خاصة في المحيط الأفريقي. وكشف وزير الدولة بالصناعة والتجارة أن خطتهم للعام 2019 تستهدف الوصول الى نسبة 55% من هذه الصناعات والى 80% بحلول عام 2020.

وحول أسعار الدواء أمن مجلس الوزراء على الاتفاق الذي تم مع غرفة مستوردي الأدوية والخاص بالاستمرار في التسعيرة القديمة وعدم وضع أي زيادة أو رسوم إضافية على الأدوية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)