كبر يؤكد رعايته لمشروعات النقابة العامة للمهن الطبية والصحية

أكد نائب رئيس الجمهورية الدكتور عثمان محمد يوسف كبر رعايته لكافة مشروعات النقابة العامة للمهن الطبية والصحية بالبلاد بما يمكن النقابة من القيام بمهامها على الوجه الأكمل.

وأمن – حسب سونا – لدى لقائه بمكتبه بالقصر الجمهوري بوفد النقابة العامة للمهن الطبية والصحية برئاسة د. ياسر أحمد إبراهيم رئيس النقابة على الدور الكبير الذي تلعبه النقابة في تهيئة البيئة المناسبة لأعضاء النقابة للاضطلاع بأعمالهم بما يعزز الخدمات الصحية بالبلاد.

وأوضح رئيس النقابة في تصريح صحفي أن الوفد اطلع نائب رئيس الجمهورية على قضايا النقابة وعلى رأسها حقوق العاملين المتراكمة بالولايات وتحسين بيئة العمل بالمستشفيات لتقديم خدمة جيدة للمرضى وفتح فرص للتشغيل بالولايات.

وقال إن اللقاء تناول مشروعات النقابة خاصة صندوق التكافل الضامن للأخطاء الطبية وصندوق دعم المعاشيين والتدريب والإسكان وتمليك مشاريع للعاملين بالمجال الطبي والصحي. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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