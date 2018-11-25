مجلس الوزراء يجيز مشروع التعديلات المتنوعة

اجاز مجلس الوزراء مشروع التعديلات المتنوعة والخاصة بإلغاء قانون الإعفاء من الضرائب تعديل 2018 حيث شملت التعديلات 21 قانونا بجانب تعديل قانون الجمارك تعديل 2018 مع استثناء مدخلات الانتاج بحيث تظل معفية كما هي دون مساس.
واوضح وزير الدولة بوزارة العدل محمود ابكر دقدق – وفق سونا – أن إجازة هذه التعديلات تمت انفاذا لما سبق أن وعد به رئيس مجلس الوزراء امام المجلس الوطني في تقرير شمل معظم مناحي الحياة بما في ذلك اجراء معالجات اقتصادية وفق القانون لتحقيق مساواة وعدالة بين كل الانشطة.
وأبان دقدق أن هذه التعديلات سوف تزيل التشوهات وتزيد الايرادات مع تنظيم الاعفاءات المتعددة والمتفرقة والمتداخلة في بعض الاحيان، مضيفا أن هذه الاعفاءات لم ولن تمس قانون الاستثمار لسنة 2013 وستظل كما هي.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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