تركيا تخطط لاستصلاح أراضٍ زراعية “مستأجرة” بالسودان

قال وزير الزراعة والغابات التركي بكر باكدميرلي، إنهم يخططون لفتح الأراضي الزراعية التي جرى استئجارها في السودان لمدة 99 عاماً أمام رجال الأعمال الأتراك اعتباراً من العام القادم 2019. وأوضح باكدميرلي أن المشاريع ستجرى على مبدأ “رابح- رابح” لكلا البلدين.

وأشاد الوزير، في مقابلة مع “الأناضول” بأهمية افتتاح مكتب في الخرطوم للشركة الدولية التي جرى تأسيسها بالتعاون مع السودان من أجل بدء الاستثمار في قطاع الزراعة هناك.

وقال باكدميرلي إن حصة تركيا في الشركة هي 80 بالمئة والسودان 20 بالمئة، وإنه جرى تأسيسها لإدارة الأراضي الزراعية التي جرى استئجارها في السودان لمدة 99 عاماً.

وأوضح أنهم افتتحوا على هامش الزيارة الأخيرة إلى السودان، مكتباً للشركة بهدف الإشراف على إجراءات مزرعة تجريبية سيتم افتتاحها على مساحة 12 ألف و500 هكتار.

وبحسب شبكة الشروق بين الوزير التركي أن بلاده ستبدأ بالتعاون مع السودان، في الأيام القادمة، بالاستثمارات الزراعية التي سيشارك فيها القطاع الخاص التركي أيضاً بدعم وتشجيع من السلطات الحكومية.

ولفت أن مدة التأجير للقطاع الخاص ستبدأ اعتباراً من 35 عاماً، على أن يتم التمديد 32 عاماً في المراحل التالية، وسيكون بإمكان الشركات خفض هذه الفترة.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)