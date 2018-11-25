كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المدفعية العراقية وقوات التحالف يقصفون داعش على الحدود مع سوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع العراقية أن المدفعية العراقية مع قوات التحالف الفرنسية الأمريكية قصفت تنظيم "داعش" الإرهابي على الحدود العراقية السورية.

وجاء في البيان، الذي نشر على موقع وزارة الدفاع العراقية أنه:" ضمن عمليات الإنذار الأخير، قصفت المدفعية العراقية مع قوات التحالف الفرنسية والأمريكية، اوكار عصابات "داعش" الإرهابية في معسكر السهم على الحدود العراقية السورية".

وتابع البيان:" وجاءت الضربات لمنع عناصر داعش من التسلل عبر الحدود المؤمنة بالكامل من قبل قواتنا البطلة الى الأراضي العراقية".

تشن المقاتلات العراقية غارات جوية متكررة على أهداف تابعة لتنظيم "داعش" داخل الأراضي السورية منذ أشهر، بالتنسيق مع دمشق، والتحالف الدولي وحلفائه على الأرض.

وأعلن العراق تحرير كامل أراضيه من سيطرة التنظيم الإرهابي في 10 ديسمبر الماضي.