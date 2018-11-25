كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مطالبات فلسطينية بتراجع "أونروا" عن إجراءاتها التقشفية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تظاهر المئات من الفلسطينيين أمام مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين(أونروا) للمطالبة الأخيرة بإلغاء كافة الإجراءات التقشفية والتقليصات التي تم الإعلان عنها مؤخراً، بعد انتهاء الأزمة المالة لأونروا، وفق ما أعلنه المفوض العام لها خلال مؤتمر في العاصمة الأردنية عمان.

وقالت اللجنة المشتركة للاجئين في قطاع غزة، في بيان ألقته أمام مقر "أونروا"، إن "التكاتف الدولي الواضح إزاء الالتزام بالقرارات الدولية للحفاظ على أونروا واستدامة تقديم خدماتها رغم الإجراءات الأمريكية القاسية أوضحت بشكل جلي، بأن المجتمع الدولي قادر على مواجهة أية إجراءات تتعارض مع الإجماع الدولي".

وطالبت اللجنة، إدارة "أونروا" في قطاع غزة بضرورة فتح باب التوظيف لكافة الشواغر في الإدارات المختلفة، ورفع الحظر عن التوظيف، والعمل على التثبيت الفوري لجميع الشواغر التعليمية أصحاب قائمة التوظيف 2017 بعد عامٍ ونصف من الانتظار.

كما دعت اللجنة، إدارة "أونروا" للتراجع عن سياسة التسويف التي اتخذتها بحق موظفي الوكالة بعد وعودات كثيرة بتثبيتهم أسوةً بزملائهم في الأعوام السابقة، وأهمية إعادة موظفي الطوارئ إلى وضعهم السابق، وإلغاء قرارات الفصل وقرارات العقود الجزئية وعودتهم إلى الدوام العادي، نظراً للحاجة الملحة لهم.

واتخذت "أونروا" سلسلة إجراءات تقشفية في مناطق عملها خاصة في قطاع غزة، بعد قطع الولايات المتحدة لمساهمتها التي كانت تدفعها لصالح ميزانية "أونروا"، فيما أعلنت الأخيرة أنها تمكنت من تقليص العجز في موازنتها إلى 21 مليون دولار، بعد أن وصلت لـ456 مليون دولار.