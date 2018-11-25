كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش الأردني يقتل 4 أشخاص تسللوا عبر الحدود الشرقية للمملكة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الجيش الأردني، اليوم الأحد، مقتل 4 أشخاص وإصابة اثنين آخرين، إثر إحباط قوات المنطقة العسكرية الشرقية محاولة تسلل وتهريب كميات كبيرة من المخدرات.

ونقلت صحيفة الغد الأردنية عن مصدر عسكري أردني قوله، إن "المنطقة العسكرية الشرقية وعلى واجهة إحدى وحداتها وبالتنسيق الوثيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية في القوات المسلحة الأردنية تمكنت من إحباط محاولتي تهريب كمية كبيرة من المخدرات اليوم الأحد".