توقيف شخصين وحجز سيارة محملة بمواد استهلاكية فاسدة نواحي مكناس

تمكنت مصالح الدرك بمركز أكوراي نواحي مكناس، أمس السبت، من توقيف شخصين، يروجان مواد غذائية فاسدة، كما حجزت سيارة تستخدم في ترويج المواد الاستهلاكية، فيما قامت بإتلاف المواد الفاسدة، بحضو. الجهات المختصة، وبتعليمات النيابة العامة.

مصدر مسؤول أكد ل” اليوم24″، أن عناصر الدرك أوقف سائق السيارة، الذي كان يروج سلعته داخل جماعة أكوراي، وأيضاً بمنطقة بوفكران، قبل أن تعتقل شخصا ثانيا، قيل إنه مسير وحدة إنتاجية لصناعة الحلويات.

وأضاف المصدر أن الموقوفين وضعا تحت تدابير الحراسة النظرية، في انتظار مثولهما، يوم غد الإثنين، أمام أنظار وكيل الملك بابتدائية مكناس.

وعمدت مصالح الدرك، بتنسيق مع الجهات المعنية، إلى جمع المواد الاستهلاكية المنتهية الصلاحية، والتي سبق توزيعها على المحلات التجارية بأكوراي وبوفكران، تجنبا لوقوع أضرار ناتجة عن استهلاكها.