بعد الاستقالات.. العثماني يقرر حل فرع حزبه في الرحامنة

بعد حملة استقالات همت فرع حزب العدالة والتنمية بالرحامنة، قررت الأمانة العامة حل فرع الحزب في المنطقة.

وأوضح بلاغ صادر عن الأمانة العامة للحزب، اليوم الأحد، وقعه سعد الدين العثماني الأمين العام، أنه “صادقت الأمانة العامة على مشروع قرار بحل الحزب بإقليم الرحامنة”، دون تقديم أي توضيحات في البلاغ عن حيثيات تصريت قيادات الحزب لصالح قرار الحل.

وكان أعضاء قد قدموا استقالتهم من فرع الحزب بالرحامنة في شهر أكتوبر الماضي، فيما رد الحزب عن هذه الأخبار بالقول إن المستقيلين بشكل رسمي لا يتجاوز عددهم خمسة، محملا المسؤولية إلى “شخص واحد”، قالوا أنه التحق بالحزب سنة 2011، ومنذ ذاك الحين وهو يحدث مشاكل على المستوى المحلي، ويصر على خلق “البلبلة” خصوصا مع كل استحقاق انتخابي، الشيء الذي دفع بالكتابة الجهوية لاتخاذ قرارين احترازيين في حقه.