بعد حملة استقالات همت فرع حزب العدالة والتنمية بالرحامنة، قررت الأمانة العامة حل فرع الحزب في المنطقة.
وأوضح بلاغ صادر عن الأمانة العامة للحزب، اليوم الأحد، وقعه سعد الدين العثماني الأمين العام، أنه “صادقت الأمانة العامة على مشروع قرار بحل الحزب بإقليم الرحامنة”، دون تقديم أي توضيحات في البلاغ عن حيثيات تصريت قيادات الحزب لصالح قرار الحل.
وكان أعضاء قد قدموا استقالتهم من فرع الحزب بالرحامنة في شهر أكتوبر الماضي، فيما رد الحزب عن هذه الأخبار بالقول إن المستقيلين بشكل رسمي لا يتجاوز عددهم خمسة، محملا المسؤولية إلى “شخص واحد”، قالوا أنه التحق بالحزب سنة 2011، ومنذ ذاك الحين وهو يحدث مشاكل على المستوى المحلي، ويصر على خلق “البلبلة” خصوصا مع كل استحقاق انتخابي، الشيء الذي دفع بالكتابة الجهوية لاتخاذ قرارين احترازيين في حقه.
شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الاستقالات.. العثماني يقرر حل فرع حزبه في الرحامنة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم 24 وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم 24 ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .