نهائي الـ”كاف”.. هذه هي القنوات المجانية الناقلة لمباراة الرجاء وفيتا كلوب

تتجه أنظار عشاق الرجاء البيضاوي وكرة القدم الوطنية، مساء اليوم الأحد، لملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء، بمناسبة ذهاب نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية والذي سيجمع بين الرجاء وفيتا كلوب الكونغولي على الساعة الثامنة مساءً.

ويسعى ممثل الكرة المغربية إلى تحقيق فوز بفارق أهداف مريح يمكنه من خوض مباراة الإياب بكينشاسا بأريحية كبيرة، والظفر بهذا اللقب للمرة الثانية في تاريخه.

وللذين لم يوفقوا في متابعة المباراة من الملعب، أو من المقاهي، فإن هذه هي القنوات الناقلة للمباراة :

إليكم القنوات الناقلة :

Astra 19.2 ° Ebein Sports Max 6 France : 11856 V 29700

Astra 3B 23.5°: Fox Sport 4 Netherland 11739 v 29900

BulgariaSat 1.9°E : Arena Sports Serbia 12380 H 28000

Eutelsat 16E: Arena Sport 1 Croatia11595 H 30000

القناة المفتوحة :

Arryadia TNT Morocco Eutelsat 21E: 11569 H 9500