تتجه أنظار عشاق الرجاء البيضاوي وكرة القدم الوطنية، مساء اليوم الأحد، لملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء، بمناسبة ذهاب نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية والذي سيجمع بين الرجاء وفيتا كلوب الكونغولي على الساعة الثامنة مساءً.
ويسعى ممثل الكرة المغربية إلى تحقيق فوز بفارق أهداف مريح يمكنه من خوض مباراة الإياب بكينشاسا بأريحية كبيرة، والظفر بهذا اللقب للمرة الثانية في تاريخه.
وللذين لم يوفقوا في متابعة المباراة من الملعب، أو من المقاهي، فإن هذه هي القنوات الناقلة للمباراة :
إليكم القنوات الناقلة :
Astra 19.2 ° Ebein Sports Max 6 France : 11856 V 29700
Astra 3B 23.5°: Fox Sport 4 Netherland 11739 v 29900
BulgariaSat 1.9°E : Arena Sports Serbia 12380 H 28000
Eutelsat 16E: Arena Sport 1 Croatia11595 H 30000
القناة المفتوحة :
Arryadia TNT Morocco Eutelsat 21E: 11569 H 9500
شكرا لقرائتكم خبر عن نهائي الـ”كاف”.. هذه هي القنوات المجانية الناقلة لمباراة الرجاء وفيتا كلوب على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم 24 وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم 24 ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .