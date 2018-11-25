البطولة الاحترافية.. برشيد يسعى للالتحاق بالصدارة ووجدة في مهمة صعبة

سيكون عشاق البطولة الاحترافية لكرة القدم، اليوم الأحد، على موعد مع ثلاث مباريات مهمة، عن الجولة التاسعة، ويتعلق الأمر بالأندية التي تنافس على الاقتراب أكثر من المراكز الأمامية، والأخرى التي مازالت تصارع على الانعتاق من المراكز الأخيرة.

فعلى الساعة الرابعة عصرا، سيستقبل فريق مولودية وجدة، بالمركب الرياضي بفاس، فريق المغرب التطواني، وهدف ممثل الشرق هو الخروج من دوامة النتائج السلبية وتحقيق ثلاثة نقاط، تمكنه من الخروج من مركزه قبل الأخير.

غير أن مهمة الفريق لن تكون سهلة، أمام فريق تطواني، يجيد اللعب خارج ميدانه، ويتواجد هو الآخر في مركز متأخر يحتم عليه العودة للديار بنتيجة إيجابية.

وفي نفس التوقيت، وبمدينة برشيد، يستقبل اليوسفية المحلية نهضة بركان، في قمة وسط الترتيب، إذ يسعى أصاحب الأرض، الذين يحتلون المركز الثالث برصيد 11 نقطة، تحقيق ثلاثة نقاط إضافية تصعد بهم للصدارة مناصفة مع حسنية أكادير، غير أن مهمته لن تكون باليسيرة أمام فريق بركاني منتشي بلقب كأس العرش، ويبحث هو الآخر عن حصد النقاط كاملة للإصطفاف مع أندية المقدمة.

آخر مباراة اليوم، عن نفس الجولة، ستكون بمدينة واد زم، على الساعة السادسة عشية، عندما يستضيف السريع فريق الدفاع الحسني الجديدي، في قمة وسط الترتيب.

ويرغب صاحب الأرض في فك شراكته للمجموعة الخامسة مع الفريق الدكالي، إذ يتوفر الفريقان كلاهما على 10 نقاط.