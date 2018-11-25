معطيات جديدة حول “فاجعة” الناظور .. 15 قتيلا ومهاجرون أمضوا 3 أيام في عرض المتوسط من بينهم حوامل وأطفال

كشف فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمدينة الناظور، عن معطيات جديدة بخصوص قارب المهاجرين الذين تدخلت عناصر البحرية الملكية، أمس السبت، لإنقاذ 53 مهاجرا كانوا على متنه، فيما تم العثور على 15 جثة لمهاجرين كانوا في الزورق نفسه.

وقال عمر الناجي، رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور، في تصريح لـ”اليوم 24″ اليوم الأحد، إن عددا من الحقوقيين كانوا على اتصال مع المهاجرين على متن هذا القارب، ما يؤكد أن القارب أمضى في عرض المتوسط ثلاثة أيام، قبل إنقاذ ما تبقى ممن كانوا على متنه.

وأوضح الناجي، أن معطيات الاتصال مع المهاجرين على متن “قارب الموت”، تؤكد أنه كانت ضمنهم نساء حوامل وأطفال، ما يرجح أنه من بين ضحاياه نساء أو أطفال.

وكشفت مصادر عسكرية مساء أمس السبت، أن البحرية الملكية عثرت على 15 جثة كان على وسك الغرق بعدما توقف عمل محركه، قبالة سواحل مدينة الناظور.

وكانت البحرية المغربية أعلنت الجمعة أنها أنقذت الخميس 289 مهاجرا غالبيتهم من دول افريقيا جنوب الصحراء، وسط حديث وزارة الداخلية الاسبانية عن أن نحو 50 ألف مهاجر ولاجىء وصلوا إلى اسبانيا منذ مطلع العام الجاري على متن 1859 زورقا.