فيديو: جماهير ريفر بليت تعتدي على لاعبي بوكا جونيورز

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تعرضت الحافلة التي أقلت لاعبي فريق بوكا جونيورز الأرجنتيني إلى ملعب "المونيمونتال" في العاصمة بوينس آيرس لخوض نهائي كأس ليبرتادوريس، لاعتداء على يد مجموعة من فريق ريفر بليت، أمس السبت.

وأسفر الاعتداء على الحافلة عن إصابة لاعبين من بوكا جونيورز، ما استدعى نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج، في حين تعرض عدد آخر من اللاعبين لحالات قيء بسبب رش رذاذ الفلفل.





وتعرض زجاج حافلة بوكا جونيورز للرشق بآلات حادة وثقيلة، ما أدى إلى تحطمه، الأمر الذي أدى إلى تأجيل المباراة التي كانت مقررة الليلة الماضية.

وعلى أثر ذلك، جرى تحديد موعد آخر لمباراة الإياب بين الفريقين، حيث من المتوقع أن يتواجها في وقت لاحق من مساء اليوم، الأحد.