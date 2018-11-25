صالح نمارنة ينتقل لتدريب أبناء كابول

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تعاقدت إدارة أبناء كابول مع المدرب صالح نمارنة لقيادة الفريق ضمن دوري الدرجة الثانية بالمنطقة الشمالية "أ".

ويحتل فريق أبناء كابول المركز السادس بترتيب لائحة الدوري، وهو يستعد لمباراته المقبلة أمام بيتار نهاريا يوم الجمعة الوشيك.

وبهذا الصدد، قال المدرب صالح نمارنة في حديث لـ"عرب 48"، إنني "تركت فريق شباب طمرة بسبب الأوضاع المادية والانتخابات التي أثرت سلبا عليه، وأنا تركت فريقا جيدا يعتمد بالأساس على لاعبين محليين، ومن هنا أتمنى لهم دوام التوفيق والنجاح".

وأضاف أنني "تلقيت عروضا من فرق عديدة في الأيام الأخيرة، وبالأخير وافقت على الانتقال لتدريب أبناء كابول الذي كان يرغب بالاستفادة من خدماتي منذ بداية الموسم".

وأشار إلى أن "الفريق يهدف إلى المنافسة على أحد المراكز المتقدمة، وبدوري سأبذل قصارى جهدي من أجل تحقيق ذلك وكلي أمل بأن أكون عند حسن ظن الجميع".

وختم نمارنة بالقول إن "أنظارنا الآن تتجه نحو المباراة المقبلة أمام بيتار نهاريا، بحيث سأقوم بتجهيز الفريق بالشكل المطلوب على أمل تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث".