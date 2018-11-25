رفع 21 طن قمامة وفحص 11 شقة مفروشة في أكتوبر

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:محمد الشاملي ٢٥ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٤:٣٠ م

واصلت قوات الأمن جهودها لفرض سيطرتها بمختلف أنحاء مدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، إذ شنت مديرية أمن الجيزة برئاسة اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مساعد وزير الداخلية للقطاع، حملة مكبرة بمشاركة 5 إدارات نوعية بالمديرية في ضوء توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بمكافحة الجريمة في شتى صورها، وتنفيذًا لخطة العمل الميداني الموضوعة بتكثيف الوجود الأمنى خلال المرحلة الراهنة خاصة بالطرق السريعة والمحاور والميادين الهامة ودوائر الأقسام والمراكز لخلق الإحساس لدى المواطنين بالأمن.

ونفذت قوات الأمن حملة تفتيشية مكبرة بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر، ترأسها اللواء محمد عبد التواب، نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وقادها العميد عاصم أبو الخير، رئيس مباحث قطاع أكتوبر، أسفرت عن ضبط 10 متهمين بالاتجار في المخدرات، 7 قطع سلاح أبيض وقطعتي سلاح ناري. كما تمكنت الحملة من ضبط 7 متهمين