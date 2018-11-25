رعب أون لاين..12 مسلحا يخطفون طفلا من أتوبيس مدرسة

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعى كشف خيوط الجريمة.. والأب أخذ الطفل وسافر لإحدى الدول الأوروبية فى اليوم التالى للواقعة.. والنيابة تطالب بسرعة ضبط باقى المتهمين

تمكن قطاع الأمن العام، من كشف حقيقة وملابسات واقعة اختطاف أحد الأطفال وطلب فدية، عقب تداول مواقع التواصل الاجتماعى، وضبط مرتكبيها. وتبين أن خلافا أسريا بين زوجين دفع الزوج بالاشتراك مع 12 شخصا آخر لاصطحاب طفله بالقوة تحت تهديد السلاح من أمام إحدى المدارس بالقاهرة. تعود الواقعة إلى تلقى قسم شرطة أول مدينة نصر بلاغا من "عندليب.م.ح"، مقيمة بدائرة القسم، بأنه حال انتظارها لعودة ابنها "آسر أ.ن" 4 سنة، طالب، من مدرسته الكائنة بدائرة القسم برفقتها والدتها وشقيقتها أمام العقار سكنها.

قامت مجموعة من الأشخاص يستقلون سيارة ودراجتين ناريتين بقطع الطريق أمام أتوبيس مدرسة نجلها، مستخدمين أسلحة بيضاء وعصيًّا خشبية واستعرضوا القوة وأحدثوا حالة من الرعب والفزع، وقاموا بخطف نجلها وفروا هاربين، واتهمت المبلغة طليقها "أحمد.ن.ب" 36 سنة، ومقيم بدائرة قسم مصر الجديدة بارتكاب الواقعة بالاشتراك

قامت مجموعة من الأشخاص يستقلون سيارة ودراجتين ناريتين بقطع الطريق أمام أتوبيس مدرسة نجلها، مستخدمين أسلحة بيضاء وعصيًّا خشبية واستعرضوا القوة وأحدثوا حالة من الرعب والفزع، وقاموا بخطف نجلها وفروا هاربين، واتهمت المبلغة طليقها "أحمد.ن.ب" 36 سنة، ومقيم بدائرة قسم مصر الجديدة بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع آخرين. وتبين للأجهزة الأمنية تداول مقطع فيديو للواقعة على مواقع التواصل الاجتماعى بعنوان "خطف طفل من أتوبيس مدرسة أمام أهله" وأشيع بين أوساط المواطنين مطالبة الخاطفين بفدية مالية مقابل إطلاق سراحه، مما أدى إلى إحجام بعض الأسر عن ذهاب أبنائهم إلى المدرسة. وبتشكيل فريق برئاسة قطاع الأمن العام، تبين من خلال الفحص صحة الواقعة وسابقة حصول والدة الطفل على حكم قضائى من محكمة الأسرة بإثبات حضانتها لابنها مع عدم تعرض طليقها لها. كما أسفرت تحريات فريق البحث عن أن مرتكب الواقعة، طليق والدة الطفل بالاشتراك مع 12 شخصا آخر وهم "نبيل.ب.أ، 64سنة، بالمعاش، المتهم الرئيسي وشقيقته "نورهان" 32 سنة، ربة منزل ومقيمان بدائرة القسم، خال طليق المبلغة "طارق.ح.م"، 65سنة، صاحب مصنع ملابس، ابن خال طليق المبلغة "أحمد.ط" 28سنة، موظف، ابن خال طليق المبلغة "عمرو.ط"، 23 سنة، طبيب مقيم بدائرة قسم الوايلى، "بيتر.م.م"، 37 سنة، مقيم بدائرة قسم الزيتون، "رجائى.ع.أ" 34 سنة، مدرب كمال أجسام مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس والمحكوم عليه فى قضية ضرب بقسم الزيتون بالحبس 3 أشهر، "خالد.ع.ج" 27 سنة، "محمد.ع.ج"، 21 سنة، حاصلين على دبلوم ومقيم بدائرة قسم المرج، "السيد .ج.م"، 51 سنة، سائق ومقيم بدائرة قسم أول المنتزه بالإسكندرية، "إبراهيم.م.س"، 25 سنة، عاطل ومقيم بدائرة قسم الظاهر، "أشرف.س.م" 26 سنة بائع ومقيم بدائرة قسم الشرابية. وبتقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم إعداد عدة أكمنة ومأموريات أسفرت عن ضبط مرتكبى الواقعة عدا السادس، وطليق والدة الطفل الذى تبين سفره وبرفقته ابنه إلى إحدى الدول الأجنبية فى اليوم التالى لارتكاب الواقعة. بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بالاتفاق مع الطليق، حيث قام طليقها بالاتفاق مع الثاني حتى السابع على ارتكاب الواقعة، ورصد المتهمين من الثانية حتى الخامس، لتحركات الطفل واستعانوا بالمتهمين من السابع حتى الأخير، لتنفيذ مخططهم بمقابل مبلغ 18 ألف جنيه، وتوجهوا إلى محل الواقعة بالسيارة قيادة وملك الأول وبرفقته طليق الزوجة والمتهمة الثانية، وفور مشاهدتهم قدوم الأتوبيس، اعترض طريقه المتهمون من السابع حتى الأخير مستقلين الدراجتين الناريتين قيادة وملك الحادى والثانى عشر وأشهروا الأسلحة البيضاء والعصى الخشبية وقاموا بخطف الطفل ولاذوا بالفرار. كما أرشدوا عن السيارة والدراجتين الناريتين و3 أسلحة بيضاء "مطواة" و2 عصا خشبية "شومة" المستخدمين فى ارتكاب الواقعة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة التى باشرت التحقيقات وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط باقى المتهمين.

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