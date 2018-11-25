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انت الان تتابع «الكيلو 64» .. رحلة صيدلي تحول لمزارع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:ريهام عبد الوهاب ٢٥ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٣:٣٠ م
فيلم الكيلو 64
شهد أمس السبت، العرض الأول للفيلم التسجيلي الوحيد المشارك في مسابقة آفاق السينما العربية، «الكيلو 64» للمخرج أمير الشناوي، وذلك ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي فى دورته الأربعين، الفيلم حرص على حضوره عدد كبير من الفنانين من بينهم: المخرجين تامر محسن وأمير رمسيس وشريف البنداري وأيتن أمين ومحمد حماد والمؤلفين مريم نعوم وهيثم دبور ود. مرفت أبو عوف ود. مصطفى الفقي بالإضافة إلى الفنانة مي الغيطي، الملفت ان الفيلم كان «كامل العدد»، فبجانب النجوم كان هناك إقبال جماهيري ايضًا ملحوظ.
«الكيلو 64» تدور أحداثه حول صيدلي شاب يدفعه طموحه ليبتعد عن مجال دراسته ويتجه لزراعة الصحراء متاثراَ بروح ثورة يناير، لكن سرعان ما يصطدم طموح هذا الشاب بالكثير من الصعوبات خلال رحلته. الفيلم من إنتاج محمد طاهر وكريم الشناوي، بمشاركة المخرج أمير الشناوي، ومن المقرر أن يعاد عرضه مرة أخرى
«الكيلو 64» تدور أحداثه حول صيدلي شاب يدفعه طموحه ليبتعد عن مجال دراسته ويتجه لزراعة الصحراء متاثراَ بروح ثورة يناير، لكن سرعان ما يصطدم طموح هذا الشاب بالكثير من الصعوبات خلال رحلته.
الفيلم من إنتاج محمد طاهر وكريم الشناوي، بمشاركة المخرج أمير الشناوي، ومن المقرر أن يعاد عرضه مرة أخرى اليوم الأحد، فى تمام الساعة التاسعة والنصف مساءا بسينما كريم بوسط البلد، (شاهد| نجوم غابوا عن مهرجان القاهرة.. عادل إمام يفضل الجونة).
أمير الشناوى هو مخرج أفلام تسجيلية، وكانت له العديد من التجارب الناجحة مع المنظمات الدولية التي تعمل في مصر، وفي عام 2015 عمل كمساعد مخرج في فيلم «اشتباك» مع المخرج محمد دياب، ويعتبر فيلم «الكيلو »64 هو الفيلم التسجيلي الطويل الأول له.
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