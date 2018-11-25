انت الان تتابع عضو «كبار العلماء»: حاكِموا الهلالي لإنكاره الثوابت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:باهر القاضي ٢٥ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٣:٠١ م

سعد الدين الهلالي

أكد الدكتور محمود مهنى، عضو هيئة كبار العلماء، أن الشريعة الإسلامية فى مقدمة الشرائع السماوية التى كرمت وأنصفت المرأة، وأعطتها جميع حقوقها المادية والمعنوية، وفى مقدمتها قضية المواريث، مؤكدا أن أحكام الشريعة أعطت للمرأة نصيبها فى الميراث مثل الرجل فى ثلاث وثلاثين حالة، وهناك حالات ترث فيها المرأة أكثر من الرجل، وأن 4 حالات فقط يرث فيها الرجل ضعف الأنثى. وكان الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، قد صدق خلال الساعات الماضية، على قانون المساواة في الإرث بين الرجل والمرأة، وهو ما أثار ردود فعل واسعة على مستوى مختلف بلدان العالم العربى والإسلامى.

وأضاف عضو هيئة كبار العلماء لـ"التحرير، أن ما أقرته تونس بقانون يقتضي مساوة المرأة مع الرجل فى الميراث مخالف للشرع والدين. وأضاف مهنى أن ما فعله الدكتور سعد الهلالي، بإعلانه شرعية المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث، هو إنكار لما هو معلوم من الدين بالضرورة، وبتأكيده على أن ما أقرته تونس يتفق مع