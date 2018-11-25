الان تتابع الأردن.. مقتل 4 متسللين حاولوا اجتياز الحدود في المنطقة العسكرية الشرقية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365- متابعات أعلنت القوات المسلحة الأردنية، اليوم الأحد، مقتل أربعة متسللين، واعتقال اثنين أخرين، خلال محاولاتهم التسلل اجتيار الحدود في نطاق المنطقة العسكرية الشرقية، وفقًا لما أعلنته “سكاي نيوز”، في خبر عاجل.

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