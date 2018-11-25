الان تتابع العراق: 21 قتيلا جراء السيول والان مع التفاصيل

وكالات - الخليج 365:

قضى 21 شخصا بينهم نساء وأطفال منذ الجمعة جراء السيول والفيضانات التي نتجت من أمطار غزيرة في أنحاء العراق، وأسفرت أيضا عن تضرر آلاف المنازل، بحسب ما قال متحدث باسم وزارة الصحة لوكالة فرانس برس الأحد.

وأوضح المتحدث سيف البدر أن “البعض قتل بفعل انهيار أسقف المنازل، أو حوادث سير، أو صعقا بالكهرباء” في المحافظات الشمالية والجنوبية على السواء.