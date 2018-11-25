شكرا لقرائتكم الصحة العراقية: السيول تخلف 21 قتيلا في يومين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قضى 21 شخصاً بينهم نساء وأطفال منذ الجمعة جراء السيول والفيضانات، التي نتجت من أمطار غزيرة في أنحاء #العراق.

وأسفرت السيول أيضا عن تضرر آلاف المنازل، بحسب ما قال متحدث باسم وزارة الصحة لوكالة فرانس برس الأحد.

وأوضح المتحدث سيف البدر أن "البعض قتل بفعل انهيار أسقف المنازل، أو حوادث سير، أو صعقا بالكهرباء" في المحافظات الشمالية والجنوبية على السواء.