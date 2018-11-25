شكرا لقرائتكم شاهد.. الأمير محمد بن سلمان في سباق الفورمولا بأبوظبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أظهرت لقطات في مقطع فيديو #ولي_العهد_السعودي الأمير #محمد_بن_سلمان حاضراً سباق الفورمولا جولة #أبوظبي.

وانطلق سباق جائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا في جولته الختامية من بطولة العالم في نسخته العاشرة على حلبة "مرسى ياس"، بمناسبة الذكرى العاشرة لانطلاق سباقات فورمولا 1 في أبوظبي.

وظهر في الفيديو أيضا وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، متحدثاً مع وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد.

وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قد وصل إلى الإمارات، مساء الخميس، في بداية جولة عربية.

وعقد ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد والأمير محمد بن سلمان جلسة محادثات، تناولت سبل تعزيز العلاقات بين البلدين وعدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.