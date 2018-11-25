شكرا لقرائتكم خبر عن أنشطة مكثفة لحزب مستقبل وطن.. حملة لمحاربة الإدمان بمحافظة القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظم حزب مستقبل وطن برئاسة المهندس أشرف رشاد، عددًا من الفاعليات الخدمية للأعضاء والمواطنين، فى إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة فى تقديم كافة وسائل العون للمواطن ومحاربة الغلاء.

وفى محافظة القاهرة، نظم حزب مستقبل وطن، احتفالية بمركز شباب الجزيرة لتكريم الطلبة المتفوقين بجامعتى الأزهر – القاهرة، كما نظم الحزب معرض لبيع المواد الغذائية بأسعار مخفضة بمنطقة القطامية بالقاهرة الجديدة.

ويعتزم الحزب تنظيم حملة تثقيفية بعنوان "بناء العقول لمحاربة المخدرات والإدمان" لطلاب مدراس المرحلة الثانية، بدائرة الزيتون بالتنسيق مع الإدارة التعليمية بالزيتون – مؤسسة السكينة لعلاج الإدمان، للتوعية بأخطار المخدرات بين طلاب المدراس من خلال المرور علي إحدي المدراس بكل أسبوع وذلك خلال الفترة من اليوم 25/11 وحتي 6/12/2018.

وفي محافظة القليوبية، يعتزم الحزب بتنظيم ندوة مساء اليوم الأحد، لمناقشة توصيات منتدي شباب العالم بمركز خدمات المرأة بمدينة بنها.

كما ينظم الحزب فى محافظة الإسماعيلية، اليوم قافلة طبية فى مختلف التخصصات لتوقيع الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان بمدينة القصاصين.

وفي محافظة الفيوم، نظم الحزب ندوة تثقيفية بمقر الحزب عن التوعية بأخطار الإصابة بـ"سرطان الثدي – فيروسي سي" بمشاركة حوالي 200 سيدة من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وفى محافظة المنيا، نظم الحزب ندوة بعنوان الشباب وبناء الوطن بمكتبة مصر بمدينة المنيا بحضور حوالي 100 شاب.

كما نظم الحزب فى محافظة الوادي الجديد، قافلة طبية تضم كافة التخصصات بمدينة موط بمركز الداخلة وتم صرف العلاج اللازم للمرضى، كما يعتزم الحزب تنظيم قافلة طبية تضم كافة التخصصات بقرية الزيات بمركز بلاط.