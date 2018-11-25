شكرا لقرائتكم خبر عن نواب البرلمان عن تعديل قانون المخطوطات: لدينا 57 ألف مخطوطة يجب الحفاظ عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن نواب مجلس النواب موافقتهم من حيث المبدأ على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الثقافة والإعلام ومكتب لجنة الدفاع حول مشروع تعديل قانون حماية المخطوطات والمقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2009، بشأن حماية المخطوطات، وذلك خلال الجلسة العامة اليوم، الأحد، المنعقدة برئاسة الدكتور على عبد العال.

حيث أعلن النائب على بدر، موافقته على مشروع قانون، قائلا: هناك 57 ألف مخطوط فى مصر ووعلى الرغم من ذلك لا يوجد مشروع قانون للحفاظ عليها، وكانت الهيئة العامة للكتب المنوط بها حفظ المخطوطات.

وفى نفس الصدد أعلن النائب عبد المنعم العليمى، موافقته على مشروع القانون، مؤكدا على أن هناك بعض المخطوطات التى يعود تاريخها لـ150 عام، مطالبا بأن يتم عقد ميثاق بين دار الكتب والبرلمان للإطلاع على هذه المخطوطات التى تعد منارة لمصر كلها.

كما أعلن النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، موافقته على التعديلات، مؤكدا على أن حضارة الدول تقاس بمخطوطاتها.

ونفس الحال للنائب محمد الغول الذى أكد على أن هذه التعديلات أعادة الهوية للمخطوطات الأثرية التى كان لها دور بارز فى بعض الأوقات فى استعادة طابا على سبيل المثال، وهذا يعنى ضرورة تعديل القانون للحفاظ على هذه المخطوطات.

ومن جانبه ثمن النائب أحمد شعيب دور الحكومة واللجنة فى تعديل القانون، مؤكدا على أن المخطوطات تعد هوية الدولة المصرية. ونفس الحال للنائبة جليلة عثمان، التى طالبت بضرورة تفعيل القانون بعد إقراراه.