لفت الاتحاد العام التونسي للشغل ذو التأثير القوي الى انه "سيشن إضرابا وطنيا عاما في 17 كانون الثاني المقبل يشمل موظفي وشركات الدولة سعيا للضغط على الحكومة لرفع الأجور".
ويأتي التصعيد بعد وقت قصير من إعلان رئيس الوزراء يوسف الشاهد إنه يريد اتفاقا واقعيا مع اتحاد الشغل يراعي المالية العمومية بعد أزمة الأجور في البلاد.
شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد العام التونسي للشغل يقر اضرابا عاما وطنيا للضغط لرفع الأجور على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة النشرة (لبنان) وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي النشرة (لبنان) ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .