الاتحاد العام التونسي للشغل يقر اضرابا عاما وطنيا للضغط لرفع الأجور

لفت ​الاتحاد العام التونسي للشغل​ ذو التأثير القوي الى انه "سيشن إضرابا وطنيا عاما في 17 كانون الثاني المقبل يشمل موظفي وشركات الدولة سعيا للضغط على ​الحكومة​ لرفع ​الأجور​".

ويأتي التصعيد بعد وقت قصير من إعلان رئيس الوزراء ​يوسف الشاهد​ إنه يريد اتفاقا واقعيا مع اتحاد الشغل يراعي المالية العمومية بعد أزمة الأجور في البلاد.