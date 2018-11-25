السيول والامطار تغرق مناطق الشرقة السعودية

انتشرت على ​مواقع التواصل الإجتماعي​ صور ومقاطع فيديو للمناطق التي أغرقتها ​الامطار​ في الشرقية ​السعودية​.

وأقفلت ​المدارس​ أبوابها في الحادية عشر صباحا، بعدما سادت حالة من الارتباك داخل المدارس بالشرقية بسبب ​الأمطار​، ونتيجة لغياب التنسيق بين مديرية تعليم المنطقة والمدارس وهيئة الأرصاد.

وكانت حذرت ​مديرية الدفاع المدني​ بالمنطقة الشرقية في السعودية المواطنين والمقيمين من التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة خلال الفترة الحالية بناء على ما ورد من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من تحذير عن استمرار التقلبات الجوية وهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة وقد تؤدي إلى جريان ​السيول​ على كلا من مدينة ​الدمام​ والخبر والظهران والجبيل تمتد إلى ​محافظة الأحساء​ وبقيق والأجزاء المجاورة لها وذلك من الساعة 6 صباحاً حتى الساعة 9 صباحاً.