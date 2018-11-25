Mignews: حاملة طائرات أميركية تتقدم 5 سفن حربية في طريقها نحو سوريا

أفاد موقع "mignews" الإخباري بأن حاملة الطائرات الأميركية "هاري ترومان" تتقدم 5 سفن حربية دخلت مياه المتوسط، وفي طريقها نحو الساحل السوري. وأشار الموقع إلى أن مجموعة السفن الأميركية تضم الفرقاطات "USS Farragut DDG-99" و"USS Forrest Sherman DDG-98" و"USS Arleigh Burke DDG-51" إضافة إلى الطراد الصاروخي "USS Normandy CG-60".

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