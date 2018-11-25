قوى الامن: توقيف شخصين بتهمة التخطيط لسرقة منزل في الميناء في طرابلس

أفادت المديرية العامة ل​قوى الامن الداخلي​ بأنه "بتاريخ 12/11/2018 وفي مدينة ​الميناء​ / ​طرابلس​، أقدم شخص مجهول الهوية على الدخول الى منزل ا. ف.، مواليد عام 1933، لبناني المقيم فيه برفقة زوجته خ. ل.، مواليد عام 1943، بواسطة مفتاح مستعار بهدف السرقة، وكان السارق يضع قفازات في يديه وملثم الوجه وبحوزته مسدس حربي واثناء دخول الاخير شعر الزوجان بحركة غير طبيعية، فأقدم الفاعل بضربهما بآلة حادة على رأسيهما ما ادى الى اصابتهما بجروح، وفر مسرعا تاركا المسدس خلفه ونقل المصابان الى احدى ​المستشفيات​ للمعالجة، ووضعهم الصحي مستقر، وسلم المسدس الى فصيلة الميناء في وحدة الدرك الاقليمي وعلى الفور، باشرت ​شعبة المعلومات​ في قوى الامن الداخلي اجراءاتها، واستطاعت معرفة هوية الفاعلين ومكان تواجدهما وبتاريخ23/11/2018 وفي محلة ​عين المريسة​ / ​بيروت​، تمكنت قوة خاصة من هذه الشعبة من توقيفهما، وهما اللبنانيان م. م. من مواليد عام 1958 وابنه م. مواليد عام 1994 وبالتحقيق معهما، اعترف الابن انه كان يعمل سائقا لدى العائلة، وقام بنسخ مفاتيح الشقة قبل تركه العمل وقام بالتخطيط والتنفيذ مع والده الذي وقف امام المبنى وبحوزته مسدس حربي بغية تأمين الطريق ولدى دخوله الى المنزل كان ملثما ويرتدي قفازا مطاطيا وثيابا سوداء، وحاول السرقة من داخل احدى الخزائن الا انه لم يتمكن من فتحها وبإقدامه على ضرب صاحبي المنزل ضربا مبرحا ادى الى اصابتهم بكسور وجروح لدى شعورهما بوجوده وترك المسدس خلفه كونه قد وقع منه في خلال عراكه مع الزوجة وتم احضار المسدس الذي كان بحوزة والده بعد اعترافه بمكانه التحقيق مستمر بإشراف ​القضاء​ المختص".