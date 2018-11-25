حمدان: حال الفاسدين والمفسدين في وطننا كحال الثعالب من دون ذيل

استعرض امين الهيئة القيادية في "حركة الناصريين المستقلين –المرابطون" ​العميد مصطفى حمدان​، في تصريح له عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​، رواية الثعالب التي تقول: "وقع حجر على ذيل ثعلب فقطع ذيله، فرآه ثعلب آخر فسأله لم قطعت ذيلك؟ قال له إني أشعر بسعادة وكأني طائر في الهواء يالها من متعة. فجعله يقطع ذيله، فلما شعر بألم شديد ولم يجد متعة مثله، سأله: لم كذبت عليّ؟ قال: إن أخبرت الثعالب بألمك لن يقطعوا ذيولهم وسيسخرون منا. فظلوا يخبرون كل من يجدوه بمتعتهم حتى أصبح غالب الثعالب دون ذيول، ثم إنهم صاروا كلما رأوا ثعلباً بذيل سخروا منه".

واسقط حمدان الرواية على الواقع اللبناني، معتبراً أن "حال الفاسدين والمفسدين المذهبيين والطوائفيين في وطننا، حال الثعالب من دون ذيل".