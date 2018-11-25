فوز تيار العزم والمستقلين على تحالف المستقبل والقوات في انتخابات نقابة أطباء الاسنان في طربلس

أفادت معلومات صحافية عن فوز تحالف تيار "العزم" والمستقلين على تحالف تيار "المستقبل" وحزب "القوات اللبنانية" في الإنتخابات التكميلية في ​نقابة أطباء الأسنان​ في طرابلس لاختيار ثلاثة أعضاء لمجلس النقابة.

وحصل مرشح "العزم" شارل حراش على 135 صوتا بينما حصل المرشح المستقل نيكولا جلاد على 129 صوتا، في حين فاز من اللائحة المقابلة صلاح إسماعيل بعد أن حصل على 139 صوتا.