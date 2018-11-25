ترزيان: لن نسمح لأحد بأخذ بيروت كرهينة ولن نسمح لأحد بانتهاك الاملاك العامة

علق عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​هاغوب ترزيان​ على ما جرى في بيروت من فياضات منذ مدة أسبوعين، قائلا: "في موضوع فيضان بيروت زدنا على الإخبار الذي يتابعه وزير العدلفي ​حكومة​ تصريف الاعمال ​سليم جريصاتي​ وننتظر مجرى التحقيق لكي نقوم بالدعوى وليس ضد مجهول كما يشاع".

وفي حديث تلفزيوني، رأى ترزيان أن "التعدي الحاصل على الاملاك العامة هو امرٌ لم يكن بيد ​بلدية بيروت​ اذ حصل بشكل مفاجىء بعد تواجد ​البناء​ على شاطئ ​الرملة البيضاء​"، مؤكداً "أننا لن نسمح لأحد بأخذ ​مدينة بيروت​ كرهينة ولن نسمح لأحد بانتهاك الاملاك العامة والاملاك العامة ملك الشعب"، مشيراً إلى أن "من حق الناس الاملاك العامة بما فيهم ​البنى التحتية​ ومن غير المقبول ما جرى وما يجري بحق هذه الاملاك العامة".

ولفت إلى أن "كل المتابعين لموضوع الرملة البيضاء يعرفون ان بناء ​الإيدن باي​ ثغرة ونحن ناضلنا من اجل اصلاح الخطأ ولن نرضى بتمرير الامور"، مشيراً إلى أن "بناء الإيدن باي تم عبر رخصة وهذه هي الثغرة"، مؤكداً أنه "لا يمكن لأحد ان يتكهن بما سيفعله الحرامي وموضوع الرملة البيضاء اضعه بمصاف اغتصاب الاملاك العامة".

وأكد "اننا ذاهبون الى النهاية في قضية الفيضان والنائب ​نزيه نجم​ يساندني ونشرف معاً على سير الامور"، مشيراً إلى أنه "لدينا معلومات كثيرة ونحن بصدد تمحيصها وترتيبها لكي يبنى على الشيء مقتضاه واكرر اننا ذاهبون للنهاية"، لافتاً إلى أن "أحد المستفيدين من اغلاق مجرور الرملة البيضاء هو واحد من كثيرين وهو الإيدن باي".

وأضاف ترزيان "نحن لم ندعّي ضد مجهول لكننا تقدمنا بإخبار ونريد ان نعرف بالشكل القاطع من ارتكب الجرم"، مشيراً إلى "أنني اعد المواطنين ان لا احد اعلى من القانون ولا احد يستطيع ان يهدد حياتهم اليومية".