زعيتر ترأس اجتماعاً للجنة المكلفة بفرز الاراضي في مناطق الهرمل القاع يونين وبريتال

عقدت لجنة الضم والفرز المكلفة بفرز الاراضي في مناطق الهرمل القاع ، يونين وبريتال اجتماعا ترأسه وزير الزراعة غازي زعيتر في منزله في بعلبك بحضور النائبين علي المقداد وايهاب حماده، القاضي العقاري علي سيف الدين، رئيس المكتب العقاري المعاون في زحلة بوسف ابو رجيلي، امين السجل العقاري في بعلبك الهرمل عباس القاق رئيس مصلحة التنظيم المدني علي رمضان والخبير العقاري عبد الناصر الساحلي .
زعيتر اكد في الاجتماع، متابعة عماية الضم والفرز الذي بدأ العام 1995وفي مناطق الهرمل يونين وبريتال والقرى التي تحتاج الى الضم والفرز .
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