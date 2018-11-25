زعيتر ترأس اجتماعاً للجنة المكلفة بفرز الاراضي في مناطق الهرمل القاع يونين وبريتال

عقدت لجنة ​الضم والفرز​ المكلفة بفرز الاراضي في مناطق الهرمل القاع ، يونين وبريتال اجتماعا ترأسه وزير الزراعة ​غازي زعيتر​ في منزله في بعلبك بحضور النائبين علي المقداد وايهاب حماده، القاضي العقاري علي سيف الدين، رئيس المكتب العقاري المعاون في زحلة بوسف ابو رجيلي، امين ​السجل العقاري​ في ​بعلبك الهرمل​ عباس القاق رئيس مصلحة ​التنظيم المدني​ علي رمضان والخبير العقاري عبد الناصر الساحلي .

زعيتر اكد في الاجتماع، متابعة عماية الضم والفرز الذي بدأ العام 1995وفي مناطق الهرمل يونين وبريتال والقرى التي تحتاج الى الضم والفرز .