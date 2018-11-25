رئيس "المترو" يكشف تفاصيل التعاقد مع "فالكون" لتأمين بوابات التذاكر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد نجيب:

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، انتهاء العقد المبرم بين الشركة وشركة كوين سيرفيس للخدمات الأمنية، لتأمين بوابات المترو.

وقال المهندس علي فضالي، رئيس الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، إن شركة المترو بدأت التعاقد مع أول شركة أمن داخل المحطات؛ للإشراف على بوابات التذاكر لمنع ظاهرة التسرب من دفع التذاكر في 2007، وهي شركة "جي فور إس"، وانتهى عقدها في 2012، ثم جاءت شركة كوين سيرفيس واستمرت مدتين وينتهي عقدها نوفمبر الجاري.

وأوضح رئيس المترو لمصراوي، الأحد، أن شركة المترو تعاقدت مع شركة فالكون جروب؛ للإشراف على تأمين بوابات التذاكر بدءا من أول ديسمبر المقبل، مضيفًا، أن تعاقد شركات الأمن مع المترو يتجدد كل 3 سنوات، ويتم عمل مزايدة جديدة أمام الشركات الراغبة في التعاقد مجددًا.

وقال إن هناك شركة أمن أخرى تتولى المراقبة على أجهزة الكشف على المعادن والمتفجرات، موضحًا، أن التعاقد سارٍ على جميع الخطوط الثلاثة.