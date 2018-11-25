"التعليم" ترد على استفسارات طلاب "أولى ثانوي" بشأن نظام الامتحانات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-ياسمين محمد:

علقت الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، على تساؤلات بعض الطلاب، بشأن امتحان الصف الأول الثانوي، وفقًا لنظام التقييم المعدل، مشيرة إن الامتحانات مصممة لقياس الفهم، وتتضمن أسئلة الطلاب غير معتادين عليها؛ للابتعاد عن مفهوم توقع الأسئلة والإجابة.

وأوضحت الصفحة في تعليقها، أن درجات الصف الأول الثانوي للعام الحالي 2018/2019، لن تحتسب في المجموع التراكمي، حتى لا يشكل النظام الجديد ضغطًا على الطلاب، ولكن يشترط نجاح الطالب للانتقال للصف الثاني الثانوي.

وأكدت، أن هذا العام سيكون تدريبي للطلاب، يشهد بنية تحتية هائلة، ويشترط تواجد الطالب في المدرسة للحصول على المادة التي توفرها الوزارة من خلال الشبكات التي تبنيها حاليًا، وهي مادة ثرية جدًا من أرقى المصادر باللغات العربية أو الانجليزية، تقدم للطالب بجانب الكتاب المطبوع.

وقالت الصفحة الرسمية للوزارة، إن لكل طالب فرصتين للامتحان في كل فصل دراسي، يحتسب لهم الدرجة الأفضل من الفرصتين لاعتباره ناجحًا، وينتقل للصف الثاني الثانوي، مؤكدة أن عشرات المعلمين يصححون نفس الورقة لعدم وجود شك في التصحيح.

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