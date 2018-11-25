لماذا ظهر رئيس البرلمان الأوروبي بـ"خط أحمر تحت عينه" في قمة البريكست؟

محمد اسماعيل - القاهرة - بروكسل- (د ب أ):

فاجأ رئيس البرلمان الأوروبي، أنطونيو تاجاني، الحضور في قمة "البريكست" للمصادقة على مشروع اتفاق بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي، الاحد، عندما ظهر بخط أحمر من مسحوق التجميل تحت عينه اليسرى.

وبسؤاله عن مظهره الجديد، أوضح أنه يشارك في حملة إيطالية تدعمها الأمم المتحدة، يتم تنظيمها من أجل "اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة".

ويدعم المبادرة يدعمها الكثير من المشاهير والسياسيين والصحفيين والممثلين والموسيقيين في إيطاليا. ويظهر المشاركون تضامنهم مع الحملة من خلال رسم خط أحمر تحت إحدى عينيهم.

وقال تاجاني إن العنف ضد المرأة هو أحد أسوأ الأشياء التي يمكن أن يفعلها الرجل، وأنه لا يجب أن يشعر أي إنسان بأنه أعظم أو أدني من الآخر.

ويشار إلى أن تاجاني كان في بروكسيل في إطار القمة الأوروبية التي صادقت خلالها الدول الاعضاء المتبقية بالاتحاد الأوروبي والبالغ عددها 27، على اتفاق الانسحاب والاعلان السياسي بشأن العلاقات المستقبلية بين الاتحاد الاوروبي والمملكة المتحدة.

ووفقا للأمم المتحدة، فإن "العنف ضد النساء والفتيات هو أحد أكثر انتهاكات حقوق الإنسان انتشارا واستمرارا وتدميرا للحقوق في عالمنا اليوم"، وأن هناك واحدة من بين كل ثلاث نساء أو فتيات يتعرضن لبعض مظاهر العنف خلال حياتهن.