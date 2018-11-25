تغطية خاصة لمعرض"كايرو أي سي تي".. التحول نحو المجتمع الرقمي

محمد اسماعيل - القاهرة - خاص- مصراوي:

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد المؤتمر الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "كايرو آي سي تي" في دورته الثانية والعشرين، والذي من المقرر أن يستمر حتى يوم الأربعاء المقبل.

وتعقد الدورة الحالية للمؤتمر تحت عنوان "قيادة التحول الرقمي".

وقال السيسي اليوم إن مصر ماضية على الطريق الصحيح نحو التحول إلى مجتمع رقمي لتحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف في كلمته خلال الافتتاح: "مصر تولي اهتمامًا كبيرًا لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وحرصت على تطوير البنية التحتية وإقامة المدن الذكية".

وتابع: "الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتوطين التكنولوجيا في مختلف محافظات الجمهورية".

وتستغل الشركات المؤتمر للإعلان عن مجموعة من الخدمات الجديدة التي ستقدمها في مجال الاتصالات.

ويشارك في المعرض أكثر من 500 شركة مصرية وعالمية على رأسهم مشغلي خدمات الاتصالات الأربعة "فودافون - اورنج - اتصالات - المصرية للاتصالات"، إضافة الى وزارة الاتصالات والجهات التابعة لها "ايتيدا - معهد ITI - الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات - الهيئة القومية للبريد".

كما يشارك عدد من الشركات العالمية المتخصصة في الحلول التكنولوجية ومنها "مايكروسوفت - سيسكو - DELL EMC-سامسونج - هواوي - VISA".

وبالتزامن مع المعرض ينشر مصراوي سلسلة من الحوارات مع كبار المسؤولين في قطاع الاتصالات، للحديث عن خططهم المستقبلية خلال العام المقبل.

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